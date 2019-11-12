Хюлькенберг вспомнил, как завоевал поул в Бразилии в 2010 году
Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг в преддверии Гран-при Бразилии поделился воспоминаниями об этапе на Интерлагосе девятилетней давности. В 2010 году Хюлькенберг, новичок сезона, неожиданно завоевал поул в Бразилии, выступая в составе «Уильямса».
«Поул в 2010 году стал особенным моментом. То была классная сессия, где всё сошлось воедино. Мне удалось проехать отличный круг в непростых погодных условиях. Я навсегда это запомнил», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».
В гонке 23-летний на тот момент Нико занял восьмое место.
За два этапа до окончания сезона-2019 на счету Хюлькенберга, занимающего 12-е место в личном зачёте, 37 очков. Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Италии.
Хюлькенберг: мне платят за выступления, а это о чём-то да говорит
- 12 ноября 2019
-
12:07
-
11:26
-
11:09
-
10:04
-
09:01
-
00:38
- 11 ноября 2019
-
23:12
-
21:51
-
20:57
-
19:55
-
18:59
-
17:39
-
16:47
-
16:01
-
15:34
-
15:20
-
14:08
-
13:09
-
12:03
-
11:07
-
10:00
-
09:08
-
01:06
-
00:48
- 10 ноября 2019
-
23:52
-
23:19
-
21:51
-
21:40
-
18:39
-
18:14
-
16:34
-
15:24
-
14:27
-
14:12
-
12:53
Партнерский контент