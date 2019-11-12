Хюлькенберг вспомнил, как завоевал поул в Бразилии в 2010 году

Гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг в преддверии Гран-при Бразилии поделился воспоминаниями об этапе на Интерлагосе девятилетней давности. В 2010 году Хюлькенберг, новичок сезона, неожиданно завоевал поул в Бразилии, выступая в составе «Уильямса».

«Поул в 2010 году стал особенным моментом. То была классная сессия, где всё сошлось воедино. Мне удалось проехать отличный круг в непростых погодных условиях. Я навсегда это запомнил», — приводит слова Хюлькенберга пресс-служба «Рено».

В гонке 23-летний на тот момент Нико занял восьмое место.

За два этапа до окончания сезона-2019 на счету Хюлькенберга, занимающего 12-е место в личном зачёте, 37 очков. Его лучшим результатом стало пятое место на Гран-при Италии.