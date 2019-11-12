Гасли обрадовался, что останется в «Торо Россо» в 2020-м

Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли прокомментировал продление соглашения с «Торо Россо». Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Гасли останется в команде в сезоне-2020.

«Я очень рад, что останусь с командой в 2020 году. И я уверен, что впереди нас ожидают захватывающие вызовы. «Торо Россо» всегда давала мне лучшие шансы показывать себя в каждом сезоне, и я невероятно мотивирован и посвящён цели отплатить им максимально возможными результатами в следующем году.

«Торо Россо» прибавляет год за годом, и здорово быть частью этого путешествия. Я предвкушаю увидеть, чего мы можем добиться в 2020 году», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.

Напарником Гасли останется российский гонщик Даниил Квят, которого не взяли в «Ред Булл».

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