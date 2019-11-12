Гасли обрадовался, что останется в «Торо Россо» в 2020-м
Французский гонщик Формулы-1 Пьер Гасли прокомментировал продление соглашения с «Торо Россо». Сегодня, 12 ноября, стало известно, что Гасли останется в команде в сезоне-2020.
«Я очень рад, что останусь с командой в 2020 году. И я уверен, что впереди нас ожидают захватывающие вызовы. «Торо Россо» всегда давала мне лучшие шансы показывать себя в каждом сезоне, и я невероятно мотивирован и посвящён цели отплатить им максимально возможными результатами в следующем году.
«Торо Россо» прибавляет год за годом, и здорово быть частью этого путешествия. Я предвкушаю увидеть, чего мы можем добиться в 2020 году», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.
Напарником Гасли останется российский гонщик Даниил Квят, которого не взяли в «Ред Булл».
Квята не взяли в «Ред Булл», Албон останется напарником Ферстаппена в 2020 году
В «Торо Россо» объявили, что Квят останется в команде в 2020 году
- 12 ноября 2019
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:05
-
12:07
-
11:26
-
11:09
-
10:04
-
09:01
-
00:38
- 11 ноября 2019
-
23:12
-
21:51
-
20:57
-
19:55
-
18:59
-
17:39
-
16:47
-
16:01
-
15:34
-
15:20
-
14:08
-
13:09
-
12:03
-
11:07
-
10:00
-
09:08
-
01:06
-
00:48
- 10 ноября 2019
-
23:52
-
23:19
-
21:51
-
21:40
-
18:39
-
18:14
Партнерский контент