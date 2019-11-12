Вольф не стал подтверждать участие «Мерседеса» в Формуле-1 в 2021 году

Глава «Мерседеса» Тото Вольф не дал гарантии того, что болельщики увидят команду в Формуле-1 в 2021 году. Вместе с тем функционер дал понять, что шансы на сохранение немецкого коллектива в чемпионате достаточно высоки.

«Всё указывает на то, что мы останемся. Но это ещё не решено. Мы обсуждаем договор согласия. Кроме того, мы говорим о развитии автомобилей и о том, как это влияет на спорт. Обсуждаются вопросы о том, в каком направлении развивается автомобилестроение, насколько Формула-1 связана с технологической платформой и хотим ли мы оставаться на ней в долгосрочной перспективе.

Существует модель «Феррари», которая говорит о том, что компания будет заниматься этим всегда, и она строит как гоночные, так и дорожные автомобили. Другая модель говорит о том, что у нас был очень успешный отрезок и нам больше нечего доказывать, поэтому «Мерседес» займётся чем-нибудь ещё. Обе стратегии абсолютно допустимы.

Что касается поставок моторов в случае ухода, то нельзя быть немного беременными, вы либо остаётесь на платформе, либо нет. Если мы уйдём из Формулы-1, то последствия будут", — приводит слова Вольфа Motorsport.