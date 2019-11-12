Расселл не считает, что уход Окона из программы «Мерседеса» поможет его карьере

Пилот «Уильямса» и молодёжной программы «Мерседеса» Джордж Расселл не спешит рассуждать относительно своего возможного перехода в немецкий коллектив, в который его сватали во время летней паузы. По словам британца, даже уход из программы «Мерседеса» Эстебана Окона не привнёс никаких кардинальных изменений.

«Не думаю, что уход Окона окажет большое влияние на этот вопрос. Конечно, на бумаге это очень хорошо, но на протяжении всей своей карьеры я никогда не пытался заглядывать наперёд. Мне часто задают вопрос, станет ли 2021 год моим временем. Но я фокусируюсь на гонках. Если я буду выполнять свою работу наилучшим образом, то возможность придёт.

То же самое было и в младших сериях. Выступая в Формуле-2, я заставлял себя не думать о месте в Формуле-1. Теперь я в таком же положении и снова фокусируюсь на сильных выступлениях», — приводит слова Расселла Crash.