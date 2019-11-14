Источник: «Ситроен» покинет WRC, Ожье подпишет контракт с «Тойотой»
Компания «Ситроен» покинет чемпионат мира по ралли, сообщает Autosport со ссылкой на неназванный источник.
«Ситроен снова уйдёт из ралли, вероятность этого — 99 процентов», — цитирует источник Autosport.
В нынешнем сезоне «Ситроен» занял третье место в зачёте производителей.
Последний титул «Ситроена» в WRC датирован 2012 годом, когда Себастьен Лёб в последний раз в карьере стал чемпионом мира. В нынешнем сезоне в составе «Ситроена» выступали Себастьен Ожье и Эсапекка Лаппи, Ожье остался только третьим в личном зачёте. Предполагается, что в случае ухода «Ситроена» Ожье продолжит карьеру в «Тойоте», место в которой стало свободно после того, как новоиспечённый чемпион мира Отт Тянак объявил о контракте с «Хёндэ».
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