Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: «Ситроен» покинет WRC, Ожье подпишет контракт с «Тойотой»

Источник: «Ситроен» покинет WRC, Ожье подпишет контракт с «Тойотой»
Авто / Ралли 0

Компания «Ситроен» покинет чемпионат мира по ралли, сообщает Autosport со ссылкой на неназванный источник.

«Ситроен снова уйдёт из ралли, вероятность этого — 99 процентов», — цитирует источник Autosport.

В нынешнем сезоне «Ситроен» занял третье место в зачёте производителей.

Последний титул «Ситроена» в WRC датирован 2012 годом, когда Себастьен Лёб в последний раз в карьере стал чемпионом мира. В нынешнем сезоне в составе «Ситроена» выступали Себастьен Ожье и Эсапекка Лаппи, Ожье остался только третьим в личном зачёте. Предполагается, что в случае ухода «Ситроена» Ожье продолжит карьеру в «Тойоте», место в которой стало свободно после того, как новоиспечённый чемпион мира Отт Тянак объявил о контракте с «Хёндэ».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019