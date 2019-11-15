Риккардо: цель на 2020 год? Шампанское!
Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо рассказал о целях команды на сезон-2020.
«Цель на 2020 год? Шампанское! Действительно, когда я подписал контракт с командой, целью на сезон-2020 было попадание на подиум хотя бы один раз. Так что это наша действительная цель. «Макларен» доказал, что ситуацию можно изменить всего за один сезон.
В конечном итоге, независимо от того, получим ли мы подиум или нет, хотелось бы приблизиться к борьбе с первой тройкой команд в следующем году.
Я знал, что потребуется время, чтобы привести команду к цели. Мы всё ещё не достигли её, но, думаю, что во второй половине сезона мы были более стабильными. Это радует», — приводит слова РИккардо официальный сайт Формулы-1.
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