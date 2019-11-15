Леклер опроверг слухи об испытаниях новых узлов мотора на Гран-при Бразилии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер опроверг слухи о том, что в рамках уик-энда Формулы-1 в Сан-Паулу протестирует технические решения для сезона-2020, после того как стало известно, что на его машину поставят новый мотор. Из-за замены мотора Леклер потеряет 10 мест на стартовой решётке гонки на «Интерлагосе».

«Я так не думаю. Мы не говорили об этом. Мне сказали лишь, что поставят двигатель той же спецификации, что и у мотора, отказавшего в Остине. Не думаю, что о такой возможности (испытания новых узлов. — Прим. «Чемпионата») вообще шла речь», — приводит слова Леклера Inside Racing.

За два этапа до окончания сезона Леклер, на счету которого 249 очков, занимает третье место в личном зачёте. Его отрыв от Макса Ферстаппена («Ред Булл») составляет 14 очков.