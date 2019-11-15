Албон назвал сумасшествием продление контракта с «Ред Булл»

Гонщик «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал продление контракта с командой на сезон-2020. Ранее стало известно, что Албон, который выступает за «Ред Булл» начиная с Гран-при Бельгии 2019 года, продолжит быть напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2020, а российский гонщик Даниил Квят и француз Пьер Гасли останутся в «Торо Россо».

«Это сумасшествие. Я часто это говорю, но действительно имею в виду именно это, когда говорю так. Я понял, что передо мной поставили сложную задачу, когда вызвали в команду после Гран-при Венгрии. Но я чувствовал, что в состоянии чего-то добиться», — приводит слова Албона GPToday.

Албон, который до летнего перерыва выступал за «Торо Россо», провёл семь гонок в составе «Ред Булл». Гонщик ни разу не поднялся на подиум, но и ни разу не опустился ниже шестого места на Гран-при.