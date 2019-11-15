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Сайнс: уход Хюлькенберга станет огромной потерей для Формулы-1

Сайнс: уход Хюлькенберга станет огромной потерей для Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс поделился мыслями о ситуации вокруг гонщика «Рено» Нико Хюлькенберга. Напомним, что немецкий пилот остался без контракта в Формуле-1 на следующий год и в лучшем случае пропустит в самой престижной гоночной серии как минимум год.

«Если Нико не будет в следующем году на стартовой решётке, то его уход станет огромной потерей для Формулы-1. Думаю, что он один из самых одарённых гонщиков последнего десятилетия. До сих пор не могу понять, как некоторые команды упустили его», — приводит слова испанца RaceFans.

В прошлом Нико Хюлькенберг и Карлос Сайнс были напарниками по команде. Напомним, единственной свободной вакансией на следующий год остаётся место в «Уильямсе», но Нико дал понять, что не подпишет контракт с Гроувом.

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Каждый раз — в ненужное время в ненужном месте. А если шанс всё-таки есть, то Хюлькенберг его загубит. Или ему помогут.
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