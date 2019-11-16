Квят: машина сама выключилась

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Бразилии Формулы-1. В конце второй сессии на машине россиянина сначала выключился, а затем загорелся двигатель.



«В конечном счёте у нас была продуктивная сессия — до момента, когда машина сама выключилась. Теперь нам нужно выяснить, в чём была проблема. Но до тех пор, думаю, у нас была солидная сессия. Мы хорошо поняли трассу и то, что требуется, чтобы поехать завтра быстрее. Так что мы упорно поработаем вечером и попробуем завтра прибавить», — приводит слова российского гонщика пресс-служба итальянской команды.

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