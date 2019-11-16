Гасли: мы знали, что двигатель рано или поздно откажет

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли отметил, что двигатель, который сгорел на его болиде во второй тренировке, должен был рано или поздно отказать.



«Дым из двигателя никогда не бывает прекрасным завершением дня. Был пятничный двигатель, у которого был довольно большой пробег. Мы знали, что это могло случиться в определённый момент, так что он просто взорвался к концу сессии. Мы потеряли немного времени на трассе и несколько кругов на длинной серии. Это неидеально, но мы знали, что рано или поздно это случится.



Мы мало проехали в первой практике, так что у нас было не так много кругов, чтобы найти оптимальный баланс. Во второй тренировке мы проехали длинные серии, которые дают информацию о гонке. Сейчас у нас не так много информации, и мы идём в субботнюю программу вслепую. Это неидеально, но не означает, что мы не сможем провести хороший гоночный уик-энд», — приводит слова Пьера Гасли GPToday.