Марко прокомментировал возвращение скорости «Феррари» на прямых на ГП Бразилии

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что скорость «Феррари» на тренировках Гран-при Бразилии не заставила его отказаться от мысли о возможном жульничестве со стороны «Скудерии».

Напомним, что в преддверии Гран-при США в ФИА опубликовали директиву по моторам, которая повлияла на скорость итальянской команды. Перед этапом в Бразилии ФИА издало ещё одну директиву, но на тренировках в Сан-Паулу в «Феррари» вернули темп и опережали ключевых соперников на прямых на 0,7-0,9 секунды.

«Если бы я работал в „Феррари“, сделал бы всё, что в моих силах, чтобы отрываться от соперников на прямых. В противном случае все бы поверили в жульничество. Будет интересно посмотреть, как пройдёт квалификация», — приводит слова Марко GPToday.