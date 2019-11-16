Марко прокомментировал возвращение скорости «Феррари» на прямых на ГП Бразилии
Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко дал понять, что скорость «Феррари» на тренировках Гран-при Бразилии не заставила его отказаться от мысли о возможном жульничестве со стороны «Скудерии».
Напомним, что в преддверии Гран-при США в ФИА опубликовали директиву по моторам, которая повлияла на скорость итальянской команды. Перед этапом в Бразилии ФИА издало ещё одну директиву, но на тренировках в Сан-Паулу в «Феррари» вернули темп и опережали ключевых соперников на прямых на 0,7-0,9 секунды.
«Если бы я работал в „Феррари“, сделал бы всё, что в моих силах, чтобы отрываться от соперников на прямых. В противном случае все бы поверили в жульничество. Будет интересно посмотреть, как пройдёт квалификация», — приводит слова Марко GPToday.
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