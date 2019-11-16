Леклер: не выполнил свою работу, приношу извинения команде
Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен своей работой в квалификации Гран-при Бразилии и принёс извинения команде. По итогам сессии монегаск показал лишь четвёртый результат. При этом, из-за замены компонентов силовой установки он получил штраф и примет старт только с четырнадцатого места.
«Не думаю, что поул был сегодня достижим. Но я разочарован собой, так как допустил ошибку, которая стоила мне 0,3 секунды. Сегодня я не выполнил свою работу и приношу извинения команде. Как бы то ни было, с учётом штрафа, мне бы в любом случае было тяжело. Завтра буду работать в атакующем режиме. Я получаю удовольствие от ведения борьбы с конца пелотона и попытаюсь сделать достойную работу в гонке», — приводит слова Леклера BBC.
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