Леклер: не выполнил свою работу, приношу извинения команде

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался недоволен своей работой в квалификации Гран-при Бразилии и принёс извинения команде. По итогам сессии монегаск показал лишь четвёртый результат. При этом, из-за замены компонентов силовой установки он получил штраф и примет старт только с четырнадцатого места.

«Не думаю, что поул был сегодня достижим. Но я разочарован собой, так как допустил ошибку, которая стоила мне 0,3 секунды. Сегодня я не выполнил свою работу и приношу извинения команде. Как бы то ни было, с учётом штрафа, мне бы в любом случае было тяжело. Завтра буду работать в атакующем режиме. Я получаю удовольствие от ведения борьбы с конца пелотона и попытаюсь сделать достойную работу в гонке», — приводит слова Леклера BBC.