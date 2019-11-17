Версхор выиграл Гран-при Макао Формулы-3

Сегодня, 17 ноября, состоялась престижная гонка Гран-при Макао Формулы-3. Её победителем стал Ричард Версхор, который на рестарте опередил пилота молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випса и удержал лидерство. Эстонец финишировал вторым, а тройку лучших замкнул Логан Сержант.
Давид Шумахер, сын Ральфа Шумахера и племянник семикратного чемпиона мира Михаэля, финишировал лишь 21-м. Роберт Шварцман сошёл с дистанции из-за аварии на старте. Также не пересекла финишную черту София Флёрш, которая в минувшем году на гонке в Макао попала в серьёзную аварию. Именно сход Флёрш из-за технических проблем привёл к появлению сейфти-кара, после ухода которого в боксы Версхор опередил Випса.
Гран-при Макао. Формула-3
1. Ричард Версхор (MP Motorsport)
2. Юри Випс (Hitech) — +0,792
3. Логан Сержант (Carlin) — +1,540
4. Кристиан Лундгор (ART) — +2,241
5. Алессио Лоранди (Trident) — +5,020
6. Каллум Айлотт (Sauber) — +5,922
7. Лиам Лоусон (MP Motorsport) — +8,594
8. Маркус Армстронг (Prema) — +9,365
9. Дэвид Бекманн (ART) — +13,239
10. Фредерик Вести — +13,633...
30. Роберт Шварцман (Prema) — не финишировал.
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