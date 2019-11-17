Экклстоун: не удивлюсь, если «Мерседес» покинет Формулу-1 перед 2021 годом

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что не исключает сценария, при котором команда «Мерседес» откажется от участия в серии уже после 2020 года.
«Не удивлюсь, если „Мерседес“ покинет Формулу-1 перед 2021 годом. У них сменилось руководство, и новые люди не так заинтересованы в Формуле-1 и не такие энтузиасты этого дела, как их предшественники. Они могут подумать, что после завоевания семи титулов им нечего доказывать, и зададутся вопросом, зачем тогда вообще оставаться. Уверен, в следующем сезоне „Мерседес“ завоюет седьмой титул», — приводит слова Экклстоуна GPblog.
Напомним, ранее руководитель немецкой команды Тото Вольф заявил, что всё указывает на то, что «Мерседес» останется в чемпионате и в 2021 году, но подтвердить это официально не смог.
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