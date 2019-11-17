Главным эпизодом гонки Гран-при Бразилии Формулы-1 на автодроме «Интерлагос» стало столкновение между партнёрами по «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером. Немец пытался вернуть себе четвёртое место и стремился вытеснить монегаска с оптимальной траектории. В итоги болиды соприкоснулись, что привело к поломке подвески на болиде Леклера и проколу заднего колеса на машине Феттеля. Обоим гонщикам пришлось сойти.



«Чемпионат» предлагает читателям принять участие в опросе, ответив на вопрос, кто из пилотов «Скудерии» больше виноват в произошедшем на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:

Кто виноват в столкновении Феттеля и Леклера в Бразилии?