Сайнс ещё может лишиться подиума на Гран-при Бразилии

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс может потерять третье место в гонке Гран-при Бразилии Формулы-1, на которое он переместился после пятисекундного штрафа гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. По неофициальным данным из паддока, Сайнсу грозит наказание за использование системы DRS в зоне действия жёлтых флагов. При этом официальное расследование в отношении Карлоса ещё не начато, поскольку в настоящий момент стюарды Гран-при Бразилии разбирают обстоятельства столкновения между гонщиками «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.



Если Сайнс в итоге будет оштрафован, то третье место в гонке Гран-при Бразилии перейдёт к финскому гонщику «Альфа Ромео» Кими Райкконену, пересекшему финишную черту пятым.