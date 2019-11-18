Сайнс: сумасшедший первый подиум — я даже не сразу на него поднялся

Испанский гонщик «Макларена» Карлос Сайнс прокомментировал первое в карьере попадание на подиум в Формуле-1. Сайнс стал третьим после штрафа Льюиса Хэмилтона за столкновение с Александером Албоном.
«Да! Что за день! Это сумасшедший первый подиум, я даже не поднялся на него сразу после гонки, но я невероятно доволен нашей гонкой. Финиш на третьем месте поста старта с конца решётки — это настоящий вызов, но мы боролись до конца. Это была богатая на события гонка, и я думаю, что был единственным на стратегии с одним пит-стопом. Было очень трудно удерживать другие машины позади после двух рестартов, но я сумел защитить свою позицию и воспользоваться тем, что произошло впереди.
У меня был хороший первый отрезок гонки и отличный пит-стоп в исполнении ребят, после чего была длинная и сложная вторая часть гонки, по итогам которой удалось финишировать третьим в первый раз в моей карьере. Поздравления всей команде — здесь и в Уокинге! Мой первый подиум — это, конечно, особенный момент, но нам нужно продолжать работать, чтобы стоять на пьедестале благодаря нашей истинной скорости! Мы здесь ради этого, это должно быть нашей целью!» — приводит слова Сайнса пресс-служба «Макларена».
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