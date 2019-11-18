В «Рейсинг Пойнт» признали интерес к Кубице

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр признал, что в команде заинтересованы в услугах Роберта Кубицы в сезоне-2020.

В сентябре Кубица объявил об уходе из «Уильямса», но подчеркнул, что не намерен уходить из Формулы-1. В «Хаасе» готовы предложить поляку должность резервного пилота, но такой вариант его не устраивает, поскольку он хочет выступать в гонках.

Зафнауэр подтвердил, что в «Рейсинг Пойнт» хотят видеть Кубицу в команде, хотя ранее были подтверждены контракты Серхио Переса и Лэнса Стролла на сезон-2020.

«Было бы здорово, если бы у нас в команде оказался Роберт. Мы невероятно уважаем его. Было бы великолепно, если бы он смог помочь нам как команде», — цитирует Зафнауэра GrandPX.news.

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