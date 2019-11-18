ФИА объяснила, почему выпустила сейфти-кар, перевернувший ход ГП Бразилии

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси прокомментировал решение выпустить на трассу «Интерлагос» машину безопасности после схода Валттери Боттаса в гонке Гран-при Бразилии. Многие были удивлены выездом сейфти-кара, ведь «Мерседес» был припаркован в достаточно безопасном месте. Сначала гоночная дирекция ограничилась демонстрацией двойных жёлтых флагов.



«Маршал сказал, что машина застряла на неровности и осталась там. Как только мне пришлось задействовать кран для эвакуации, решение по сейфти-кару стало очевидным. В данном случае нужно было учитывать конфигурацию сервисной дороги: мы все знаем перепад высот и всё остальное. Ничем иным это решение не было продиктовано», — приводит слова Маси RaceFans.



«Было похоже, что Валттери остановился в подходящем месте. Определённо это оживило гонку и сделало её более захватывающей. Но ситуация была одинакова для всех», — отметил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.