Росберг: вины Леклера в инциденте с Феттелем чуть меньше

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг прокомментировал ситуацию между пилотами «Феррари» Себастьяном Феттелем и Шарлем Леклером.



«Это действительно было ужасно для команды, особенно такой, как «Феррари». Леклер и Феттель вели отличную борьбу, а то, что им это позволили, — вдвойне замечательно. У меня были такие ситуации, и это очень сложный момент. В таких случаях нормальная практика — немного выдавить соперника и не оставить ему много места. В повороте Леклер оставил Феттелю немного места, а затем Себ начал выдавливать Шарля, когда вышел немного вперёд.



При обгоне важно давить. Лидеру всегда кажется, что он смещается медленно, но когда пилот сзади понимает это, уже поздно. Оба пилота были агрессивными, но вины Леклера в этой ситуации чуть меньше. Феттель начал смещаться слишком рано и слишком быстро, но это тонкая грань», — приводит слова Нико Росберга PlanetF1.

Кто виноват в столкновении Феттеля и Леклера в Бразилии?