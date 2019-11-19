Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас может получить штраф на Гран-при Абу-Даби за замену силовой установки, сообщает Motorsport.
Напомним, что в гонке Гран-при Бразилии финский гонщик вынужден был сойти с дистанции из-за проблем с мотором. Теперь в команде размышляют над тем, поставить на машину Валттери один из прежних двигателей или же получить штраф.
«Сомневаюсь, что в прежних силовых установках осталось хоть что-то, но мы посмотрим», — сказал Боттас.
Представитель команды не стал подтверждать возможный штраф пилота.
«Совсем не обязательно, что использованные моторы не выдержат ещё один Гран-при, но в любом случае это будет не самая предпочтительная ситуация», — сказал источник в «Мерседесе».
Отметим, что независимо от количества набранных очков на Гран-при Абу-Даби Валттери Боттас завершит сезон на втором месте в общем зачёте.
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