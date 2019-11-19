«Ситроен» может объявить об уходе из WRC 20 ноября

14 ноября сообщалось, что компания «Ситроен» близка к тому, чтобы покинуть чемпионат мира по ралли. Тогда информация была распространена через неофициальные источники. Но, похоже, она найдёт подтверждение уже завтра, 20 ноября. В этот день вся команда будет собрана для важного объявления, сообщает La Dernière Heure.

Косвенное подтверждение уходу команды из чемпионата можно найти и на странице супруги Себастьена Ожье, Андреа Кайзер, в «Твиттере». Она анонсировала некие «большие новости».

Последний титул «Ситроена» в WRC датирован 2012 годом, когда Себастьен Лёб в последний раз в карьере стал чемпионом мира. В нынешнем сезоне в составе «Ситроена» выступали Себастьен Ожье и Эсапекка Лаппи, Ожье остался только третьим в личном зачёте. Предполагается, что в случае ухода «Ситроена» Ожье продолжит карьеру в «Тойоте», место в которой стало свободно после того, как новоиспечённый чемпион мира Отт Тянак объявил о контракте с «Хёндэ».