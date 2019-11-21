Хорнер назвал обнадёживающим сигналом выступление Албона в Бразилии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал выступление Александера Албона на этапе Формулы-1 в Сан-Паулу. Албон ехал на второй позиции за несколько кругов до финиша гонки, но из-за аварии, спровоцированной Льюисом Хэмилтоном («Мерседес»), откатился далеко назад и финишировал 14-м.
«Очень обидно за Алекса. Он провёл прекрасную гонку и продемонстрировал классные обгоны, особенно с Себастьяном Феттелем на рестарте.
Знаете, он уверенно сражался с чемпионами мира. Очень жаль, что он лишился подиума на предпоследнем круге. Да, он не получил трофея, но впечатлил всю команду своим выступлением. Это обнадёживающий сигнал в свете следующего сезона», — цитирует Хорнера GPToday.
Ранее в «Ред Булл» официально объявили, что Албон останется напарником Макса Ферстаппена в сезоне-2020, а Даниил Квят и Пьер Гасли вновь будут представлять «Торо Россо», который со следующего года будет называться «Альфа Таури».
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