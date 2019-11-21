Хорнер: «Ред Булл» по-прежнему верит в Гасли

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал ситуацию вокруг гонщика «Торо Россо» Пьера Гасли. На Гран-при Бразилии Пьер Гасли финишировал вторым, завоевав первый подиум в карьере.



«У Гасли было два варианта. Либо опустить голову, либо быть благодарным, что он остался в Формуле-1 и расценить вторую половину сезона как возможность. «Ред Булл» по-прежнему верит в него. Если бы мы думали, что он нам не подходит, мы бы уволили его ещё летом.



Но мы продолжаем верить в его талант, поэтому он всё ещё среди наших гонщиков. Я думаю, что новый этап с «Торо Россо» пошёл ему на пользу. От него ждали многого и ему было нелегко. В некоторых гонках у него что-то не получалось и СМИ оказали на него давление. В итоге с каждой гонкой прессинг увеличивался и мы решили, что нужно его снять. Теперь он выступает гораздо увереннее и свободнее», — приводит слова Кристиана Хорнера SpeedWeek.