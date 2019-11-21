Корреа рассказал, почему не смог избежать столкновения с Юбером

Американский гонщик Хуан Мануэль Корреа рассказал подробности о смертельной аварии с участием Антуана Юбера. Корреа в том инциденте получил серьёзные травмы и проходит курс реабилитации.
«Когда я проезжал мимо «Красной воды», я наехал на обломки болида Джулиано Алези, которые попали под передние колёса, в итоге я поехал прямо в болид Антуана Юбера. Всё предельно понятно. Я встречался с представителями ФИА, это был несчастный случай, дурное стечение обстоятельств, длинная цепочка событий, в которых принимали участие четыре или пять болидов.
Мой рассказ совпадает с отчётом ФИА. Но уже всё завершено, и никакое расследование не изменит того факта, что меня впереди ждут тяжёлые 12 месяцев. Вероятнее всего, моя нога никогда не восстановится полностью. Но я буду бороться, чтобы этого оказалось достаточно, и я снова смогу нажать на газ», — приводит слова Корреа RaceFans.
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