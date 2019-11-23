Кэссиди выиграл первую гонку совместного этапа DTM и SuperGT
Ник Кэссиди на «Лексусе» одержал победу в первой совместной гонке серий DTM и SuperGT на японской трассе «Фудзи». Кэссиди стартовал с поула и сохранял лидерство в заезде на протяжении всей дистанции.
Вторым к финишу пришёл японец Кудай Цукакоши, третьим финишировал Наоки Ямамото. Лучшим из представителей DTM стал Бенуа Трелуйе на «Ауди».
DTM и SuperGT. Совместный уик-энд. «Фудзи»
1. Ник Кэссиди (SuperGT) 57.45,326
2. Кудай Цукакоши (SuperGT) +0,433
3. Наоки Ямамото (SuperGT) +5,862
4. Кента Ямашита (SuperGT) +6,974
5. Шо Цубой (SuperGT) +9,966
6. Бенуа Трелуйе (DTM) +11,242
7. Юхи Секигучи (SuperGT) +11,369
8. Рене Раст (DTM) +11,540
9. Юджи Тачикава (SuperGT) +12Э421
10. Хидеки Муто (SuperGT) +13Э,426.
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