Джовинацци поблагодарил Райкконена

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци выразил удовлетворение тем фактом, что в следующем сезоне его напарником останется Кими Райкконен. По словам итальянца, финн для него является отличным ориентиром.
«Очень рад, что в следующем году у меня также будет возможность с ним поработать. У Кими никогда нет проблем с адаптацией к машине, он сразу же выжимает из болида максимум. Конечно, в первой части сезона это мне не помогало, так как я не мог сравнивать его выступления со своими. Но в то же время эта ситуация стала для меня отличной возможностью найти свой ориентир, который заставлял меня расти. Должен поблагодарить Кими за то, что он снова показал себя невероятным профессионалом и прекрасным человеком. Он помог мне выйти на правильный путь», — приводит слова Джовинацци GPblog.
Перед завершающим этапом сезона в активе Райкконена 43 очка, в то время как у Антонио — 14.
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