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В «Хаасе» признали, что надо было больше прислушиваться к гонщикам

В «Хаасе» признали, что надо было больше прислушиваться к гонщикам
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что изменил бы в работе в ходе сезона-2019, если бы у него была такая возможность. За один этап до окончания сезона «Хаас» занимает девятое, предпоследнее место в Кубке конструкторов, опережая лишь «Уильямс».

По словам Штайнера, команде надо было прислушаться к мнению гонщиков Ромена Грожана и Кевина Магнуссена, которым не понравилось обновление машины, подготовленное инженерами к Гран-при Испании.

«Я бы сделал кое-что иначе, после того как мы представили обновление в Барселоне. Я бы больше прислушивался к гонщикам и стал бы чуть более самокритичным», — приводит слова Штайнера пресс-служба коллектива.

В сезоне-2020 Грожан и Магнуссен продолжат выступать за «Хаас».

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