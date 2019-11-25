Верляйн не собирается возвращаться в Ф-1, чтобы не быть среди аутсайдеров

Экс-пилот Формулы-1 Паскаль Верляйн, выступающий ныне в Формуле-Е, а также выполняющий функции пилота по развитию в «Феррари», признался, что не собирается возвращаться в Формулу-1 любой ценой и не готов быть в числе аутсайдеров.

«Очевидно, что Формула-1 — очень заманчивая перспектива, но для возвращения туда необходима правильная возможность. Я не собираюсь возвращаться просто ради того, чтобы вернуться и бороться за места в конце пелотона. Что касается возможного возвращения в 2021 году, то у меня есть много времени, так что я могу всё изучить и подумать», — приводит слова Верляйна GrandPX.news.

В прошлом Верляйн выступал в Формуле-1 в составе «Заубера». В 2021 году в Формуле-1 может появиться новая команда, и, по сведениям источников, одним из её пилотов станет именно Верляйн.