Баррикелло: в 2010 году меня приглашали в «Макларен»

Бывший гонщик Формулы-1 Рубенс Баррикелло признался, что в 2010 году его приглашали в команду «Макларен», которая в итоге подписала контракт с его напарником по «Хонде» и «Брауну» — действующим на тот момент чемпионом мира Дженсоном Баттоном.
«Сожалею, что не стал напарником Льюиса Хэмилтона, когда меня звали в «Макларен». У меня был шанс подписать контракт с «Маклареном», когда подписывал соглашение с «Уильямсом». В итоге они подписали Дженсона Баттона.
У меня уже был контракт. Не хотел чувствовать себя плохо из-за этого. «Уильямс» с самого начала был настоящей гоночной командой. Жалею, что не пилотировал с Льюисом, чтобы сравнить его с другими, с Михаэлем Шумахером.
Что бы случилось, если бы в 1995-м я подписал контракт с «Бенеттоном»? У меня была возможность. Но в итоге был подписан контракт с Герхардом Бергером, у него был пивной спонсор. Что бы было, если бы я подписал контракт с «Маклареном»? Так много вещей могло случиться, о которых я мог бы сожалеть. Но у меня нет сожалений», — рассказал Баррикелло в подкасте Beyond the Grid.
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