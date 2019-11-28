Баррикелло рассказал, как «Феррари» обманула его перед скандальным ГП Австрии

Бывший гонщик «Феррари» Рубенс Баррикелло рассказал, как в итальянской команде обманули его на Гран-при Австрии 2001 года, пообещав не требовать пропустить вперёд Михаэля Шумахера, если Рубенс будет лидировать в гонке.



«99 процентов оказались бы на моем месте в такой же ситуации. У меня есть контракт на два года, я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, что сказать. Это тяжело не сделать.



8 кругов мы вели дискуссию на Гран-при Австрии 2002 года. Они пытались сказать мне минимум слов. То же самое я сделал уже в Австрии 2001 года. Австрия, Сильверстоун, Интерлагос.



В 2001-м Култхард выиграл гонку. Я был вторым, а Михаэль третьим. Они попросили меня поменяться позициями, а после гонки я хотел поговорить с ними. Они сказали, что они бы никогда так не сделали, если бы я лидировал в гонке. И в этом и была моя позиция годом позднее, которую я отстаивал эти восемь кругов. «Вы сказали мне это! Прямо в лицо!». «Нет, нет, Рубенс, мы поговорим позднее». Я ответил, что мы должны говорить сейчас», — сказал Баррикелло в подкасте Beyond the Grid.



В итоге Рубенс Баррикелло пропустил Михаэля Шумахера прямо перед клетчатым флагом.