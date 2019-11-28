«Уильямс» официально объявил, что Латифи станет призовым пилотом в 2020-м

В «Уильямсе» объявили о подписании соглашения с канадским гонщиком Николасом Латифи, который в сезоне-2020 станет напарником Джорджа Расселла, сменив Роберта Кубицу.

В сезоне-2019 24-летний Латифи был резервным гонщиком «Уильямса». Он принял участие в шести первых тренировках в рамках гоночного уик-энда Гран-при. В команде отметили, что гонщик полностью интегрировался в коллектив и отлично проявил себя в работе как на автодроме, так и на базе, а также обеспечил ценную обратную связь в работе над машиной для текущего сезона и новым автомобилем.

В 2019 году Латифи выступает в Формуле-2. За один этап до окончания сезона канадец уже не имеет шансов на титул, но занимает второе место в личном зачёте. Ранее он выступал в Формуле-Рено и в европейской Формуле-3.