В «Уильямсе» рассказали, за что сделали Латифи призовым пилотом

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс рассказала, за какие заслуги канадскому гонщику Николасу Латифи предложили стать призовым гонщиком в сезоне-2020. 24-летний Латифи, который сезон-2019 проводит в статусе резервного гонщика команды, станет напарником Джорджа Расселла вместо Роберта Кубицы.

«Рада объявить, что Николас станет призовым пилотом и напарником Джорджа. Все мы в «Уильямсе» невероятно впечатлены его достижениями в Формуле-2, его преданностью коллективу и его работой.

Николас стал уважаемым членом коллектива «Уильямса», и мы с нетерпением ожидаем его вступления в новую должность. Мы намерены вернуться в середину пелотона», — цитирует Уильямс пресс-служба команды.

В 2019 году Латифи выступает в Формуле-2. За один этап до окончания сезона канадец уже не имеет шансов на титул, но занимает второе место в личном зачёте. Ранее он выступал в Формуле-Рено и в европейской Формуле-3.