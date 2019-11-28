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Марко прокомментировал аварию Феттеля и Леклера в Бразилии

Марко прокомментировал аварию Феттеля и Леклера в Бразилии
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением об инциденте, случившемся на Гран-при Бразилии между пилотами «Феррари». Тогда Шарль Леклер и Себастьян Феттель столкнулись и в результате ни один из них не добрался до финиша.

«Не думаю, что этот инцидент стоит переоценивать. Я смотрел повтор эпизода, имел место быть минимальный контакт, к сожалению, он привёл к катастрофическим последствиям. То, что подвеска ломается от такого прикосновения не совсем нормально. Это же стало и причиной прокола, много факторов сложились воедино.

Что касается будущего Феттеля, то у него есть контракт на 2020 год. Полагаю, он будет действовать до срока истечения", — приводит слова Марко The Judge 13.

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