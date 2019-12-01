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Георгий Чивчян выиграл Международный кубок по дрифту

Георгий Чивчян выиграл Международный кубок по дрифту
Авто / Russian Drift Series 0

В последние выходные ноября в Японии прошёл FIA Intercontinental Drifting Cup. На трассе «Цукуба» завершились финальные заезды сильнейших дрифтеров мира. Россию на Международном кубке представлял единственный пилот — действующий трёхкратный чемпион RDS и действующий победитель FIA IDC Георгий Чивчян, который смог отстоять титул.

В финале российский дрифтер оказался сильнее японского пилота Хидеюки Фудзино, который в итоге занял второе место. Тройку призёров FIA Intercontinental Drifting Cup дополнил шотландский дрифтер Эндрю Грей.

Победа в 2019 году позволила Чивчяну стать первым в истории Международного кубка по дрифту двукратным чемпионом, причём одерживать победу Георгию удаётся два года подряд.

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