Георгий Чивчян выиграл Международный кубок по дрифту

В последние выходные ноября в Японии прошёл FIA Intercontinental Drifting Cup. На трассе «Цукуба» завершились финальные заезды сильнейших дрифтеров мира. Россию на Международном кубке представлял единственный пилот — действующий трёхкратный чемпион RDS и действующий победитель FIA IDC Георгий Чивчян, который смог отстоять титул.

В финале российский дрифтер оказался сильнее японского пилота Хидеюки Фудзино, который в итоге занял второе место. Тройку призёров FIA Intercontinental Drifting Cup дополнил шотландский дрифтер Эндрю Грей.

Победа в 2019 году позволила Чивчяну стать первым в истории Международного кубка по дрифту двукратным чемпионом, причём одерживать победу Георгию удаётся два года подряд.