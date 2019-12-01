Гасли: Квят показал, что у нас был темп, моя гонка закончилась на первом круге
Французский пилот «Торо Россо» Пьер Гасли прокомментировал итоги Гран-при Абу-Даби, который он закончил на 18-й позиции.
«Я действительно с нетерпением ждал сегодняшней битвы. Как показал Даниил, у нас был темп и мы могли провести захватывающий последний этап сезона. К сожалению, моя гонка была закончена на первом круге, когда меня ударили сзади и толкнули в болид впереди, после чего моё переднее крыло сломалось.
После пит-стопа для замены крыла я оказался в круге от лидера. Расстраивает, что оказался в ситуации, когда уже не можешь бороться с кем-либо, просто надеясь на появление машины безопасности. Обидно так закончить последнюю гонку в сезоне», — приводит слова Гасли официальный сайт команды.
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