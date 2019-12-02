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«Феррари» в ходе гонки утаила от Леклера его возможную дисквалификацию

«Феррари» в ходе гонки утаила от Леклера его возможную дисквалификацию
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что не знал о возможной дисквалификации за нарушение командой технического регламента перед стартом Гран-при Абу-Даби.

Напомним, на машине Леклера ещё до старта гонки была обнаружена серьёзная разница между данными о количестве топлива, заявленными командой, и его реальным количеством. Разница в показаниях составила 4,88 кг.

«Нет, я об этом не знал. Мне пришлось сосредоточиться на пилотировании, что и я сделал. Теперь понятно почему.

Понятия не имею, в чём там были проблемы. Не знаю, надо поговорить с командой», — приводит слова Леклера RaceFans.

Монегаска не стали лишать третьего места в Абу-Даби за нарушение, а вот «Феррари» оштрафовали на € 50 тыс.

По итогам сезона-2019 Леклер занял четвёртое место в личном зачёте.

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