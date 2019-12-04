Норрис признался, что экспериментировал со стилем пилотирования на тестах

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, чем занимался в первый день шинных тестов в Абу-Даби. Вчера, 3 декабря, Норрис на испытаниях новой резины «Пирелли» проехал 125 кругов, быстрейший из которых — за 1.39,741, и показал шестое время дня.

«Мы тестировали составы как 2019 года, так и 2020-го и проводили сравнения. Мы работали как на коротких отрезках, так и на длинных, не меняя ничего в машине, чтобы можно было сравнить шины.

Для меня самого это также был хороший день. Я опробовал различные стили пилотирования и приёмы. В целом я многое узнал в этот продуктивный день», — приводит слова Норриса Planet F1.

В сезоне-2019 Норрис занял 11-е место в личном зачёте, заработав 49 очков. Его напарник Карлос Сайнс стал шестым с 96 очками.