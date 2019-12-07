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Технический директор «Рейсинг Пойнт»: болиды 2021 года будут нестабильны

Технический директор «Рейсинг Пойнт»: болиды 2021 года будут нестабильны
Авто / Формула-1 0

Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин поделился мыслями о болидах 2021 года.

«Нам могли бы дать больше свободы в вопросе переднего крыла. Пока правила очень директивны, что осложняет работу с болидом. Болиды 2021 года будет неприятно пилотировать. Если бы нам дали свободу, эту проблему мы бы решили, при этом сохранив граунд-эффект и низкую турбулентность.

Машины станут нестабильными с аэродинамической точки зрения. Хотелось бы, чтобы болиды были более предсказуемы, что позволит гонщикам атаковать и быть уверенными в поведении машины на трассе. На данный момент не вижу по регламенту, что пилоты смогут атаковать на пределе. Машины будут сами себе создавать грязный воздух», — приводит слова Эндрю Грина Motorsport.

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