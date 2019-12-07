Технический директор «Рейсинг Пойнт»: болиды 2021 года будут нестабильны
Технический директор «Рейсинг Пойнт» Эндрю Грин поделился мыслями о болидах 2021 года.
«Нам могли бы дать больше свободы в вопросе переднего крыла. Пока правила очень директивны, что осложняет работу с болидом. Болиды 2021 года будет неприятно пилотировать. Если бы нам дали свободу, эту проблему мы бы решили, при этом сохранив граунд-эффект и низкую турбулентность.
Машины станут нестабильными с аэродинамической точки зрения. Хотелось бы, чтобы болиды были более предсказуемы, что позволит гонщикам атаковать и быть уверенными в поведении машины на трассе. На данный момент не вижу по регламенту, что пилоты смогут атаковать на пределе. Машины будут сами себе создавать грязный воздух», — приводит слова Эндрю Грина Motorsport.
- 7 декабря 2019
-
10:01
-
00:44
- 6 декабря 2019
-
23:57
-
22:54
-
21:58
-
20:59
-
19:54
-
18:57
-
17:46
-
16:08
-
15:40
-
15:02
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:23
-
01:24
- 5 декабря 2019
-
23:56
-
22:50
-
21:36
-
20:29
-
19:10
-
18:13
-
17:44
-
16:09
-
16:00
-
15:14
-
15:00
-
14:00
-
13:30
-
12:00
-
11:00
-
10:01
Партнерский контент