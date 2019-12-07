«Хонда»: результаты пока не отвечают нашим амбициям

Технический директор «Хонды Ф-1» Тойохару Танабе подвёл итоги сезона для японского моториста.



«Этот сезон стал первым для «Хонды» в гибридной эре, когда мы работали с двумя командами. Мы смогли выстроить отличные отношения, что позволило сделать солидный шаг вперёд. Наш прогресс подтверждают три победы «Ред Булл» и два подиума «Торо Россо».



Хочу выразить благодарность обеим командам, тем, кто работал на трассе и на базах в Японии, Великобритании и Италии, а также всем нашим поставщикам. Мы получали много поддержки от разных подразделений «Хонды», так что вся компания сыграла большую роль в том, что мы улучшили наши результаты в этом году. Мы провели хороший сезон, но результаты пока не отвечают нашим амбициям. Продолжим работать, чтобы прибавить», — приводит слова Танабе Inside Racing,