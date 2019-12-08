Ферстаппен: знаю, после 2020 года появятся кое-какие возможности

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен снова намекнул, что не исключает ухода из австрийской команды после 2020 года. Голландец дал понять, что ключевым моментом при принятии решения может стать даже старт следующего чемпионата.

«Честно говоря, не думаю об этом слишком много. Конечно, знаю, что после следующего сезона появятся кое-какие возможности. У меня контракт ещё на один год. Но, думаю, более важно то, как мы начнём следующий сезон. После этого посмотрим, что произойдёт», — приводит слова голландца RaceFans.

Завершившийся сезон стал самым успешным в карьере Ферстаппена. Макс закончил чемпионат на третьем месте в общем зачёте, набрав 278 очков. В 2019 году Ферстаппен завоевал три победы и два поула.