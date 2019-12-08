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Албон: в «Ред Булл» потерял чувство, что я новичок

Албон: в «Ред Булл» потерял чувство, что я новичок
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон признался, что с переходом в австрийскую команду он перестал чувствовать себя новичком чемпионата.

«Иногда приходилось напоминать себе, что я новичок, так как с переходом в „Ред Булл“ это чувство потерялось. В целом доволен, как прошёл год. Помню хорошие моменты, но такова человеческая сущность. Как бы то ни было, я требователен к себе и постоянно стремлюсь к прогрессу.

Не хочу оправдываться тем, что я новичок. Просто хочу быть быстрым и прибавлять от уик-энда к уик-энду. Знаю, что у меня есть резервы для роста. Понимаю, что всё ещё учусь, но доволен первым годом", — приводит слова Албона Crash.

Напомним, ФИА удостоила Александера Албона премии лучшего новичка года.

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