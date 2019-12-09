Расселл за рулём «Мерседеса» завершил тесты 18-дюймовых шин

Сегодня, 9 декабря, на автодроме «Яс-Марина», что в Абу-Даби, на трассе за рулём болида «Мерседеса» поработал пилот молодёжной программы немецкой команды и призовой гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Британец тестировал 18-дюймовые шины, которые должны быть внедрены в Формулу-1 с 2021 года. За время, проведённое на трассе, Расселл преодолел дистанцию в 118 кругов, сообщает пресс-служба «Пирелли» на своей странице в «Твиттере».

Никаких других подробностей компания не давала. Таким образом, сезон Формулы-1 в 2019 году завершён окончательно.

Фото с тестов новых шин можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в социальной сети.

Напомним, что в Формуле-2 18-дюймовые шины начнут использоваться уже в следующем, 2020 году.