Расселл за рулём «Мерседеса» завершил тесты 18-дюймовых шин
Сегодня, 9 декабря, на автодроме «Яс-Марина», что в Абу-Даби, на трассе за рулём болида «Мерседеса» поработал пилот молодёжной программы немецкой команды и призовой гонщик «Уильямса» Джордж Расселл. Британец тестировал 18-дюймовые шины, которые должны быть внедрены в Формулу-1 с 2021 года. За время, проведённое на трассе, Расселл преодолел дистанцию в 118 кругов, сообщает пресс-служба «Пирелли» на своей странице в «Твиттере».
Никаких других подробностей компания не давала. Таким образом, сезон Формулы-1 в 2019 году завершён окончательно.
Фото с тестов новых шин можно посмотреть на официальной странице «Пирелли» в социальной сети.
Напомним, что в Формуле-2 18-дюймовые шины начнут использоваться уже в следующем, 2020 году.
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