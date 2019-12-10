«Никто же не угрожал мне пистолетом». Кубица — о решении прийти в «Уильямс»

Польский гонщик Роберт Кубица, который сезон-2019 провёл в качестве призового пилота «Уильямса», рассказал, почему решился прийти в команду, которая 2018 год закончила на последнем месте в Кубке конструкторов. В 2019-м «Уильямс» также финишировал последним, а единственное очко команде принёс как раз Кубица, занявший 10-е место в дождевой гонке в Германии.

Напомним, 35-летний поляк смог вернуться в Формулу-1 после многолетнего перерыва, вызванного тяжёлыми травмами руки, полученными в аварии на ралли в феврале 2011 года.

«Я ни о чём не жалею. В конце концов, никто не угрожал мне пистолетом, когда я принимал решение. Я уже провёл один сезон в команде до этого (в качестве резервного гонщика. — Прим. «Чемпионата») и заранее понимал, что мне придётся нелегко.

Когда я приостановил выступления, моей целью было вернуться в главный автоспортивный чемпионат. И это стало потрясающим достижением с точки зрения человеческих возможностей», — цитирует Кубицу RaceFans.