Видео: в «Торо Россо» устроили пранк для Гасли в конце тестов в Абу-Даби

4 декабря в Абу-Даби прошёл второй день шинных тестов Формулы-1. В течение дня в болиде «Торо Россо» работал Пьер Гасли. В конце заездов команда решила подшутить над французом. По возвращении в боксы он не мог в них заехать, так как сотрудники их закрыли, ничего не сообщив Гасли.

Остановившись возле боксов, Пьер задал следующий вопрос:

«Ребята, где вы чёрт возьми. Хорошо, везу машину домой», — сказал Гасли.

После этого сотрудники команды появились и дали понять, что пошутили. Соответствующее видео можно посмотреть на официальной странице «Торо Россо» в «Твиттере».

Напомним, Пьер Гасли начинал сезон-2019 в составе «Ред Булл», но за неудовлетворительные результаты во время летнего перерыва был понижен в младшую команду.