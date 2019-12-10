Хэд раскритиковал новый регламент, но признал, что он необходим

Бывший технический директор «Уильямса» Патрик Хэд считает, что новый технический регламент — шаг назад в плане инженерной мысли. Вместе с тем Хэд отметил, что его внедрение — необходимость.

«Думаю, что с точки зрения инженерной мысли этот новый технический регламент — шаг назад. Но в целом автоспорт стал очень дорогим. Разница между топ-командами и остальными очень велика, и с этим необходимо было справиться.

Думаю, что люди, которые принимали участие в разработке регламента, в этом плане выполнили отличную работу. Не думаю, что регламент очень упрощён. Хорошие инженеры всегда найдут что-то, благодаря чему можно будет прибавить. Но свобод стало значительно меньше», — приводит слова Хэда Motorsport.