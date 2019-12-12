В «Феррари» заявили, что Ферстаппен никогда не будет выступать за них

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену закрыта дорога в итальянский коллектив.



«Тот, кто обвиняет «Феррари» во лжи, не может рассчитывать на выступления за честь нашей команды. Мы не стали ничего отвечать, чтобы не давать надежды. У нас долгосрочное соглашение с одним пилотом, со вторым контракт истекает в 2020 году. Интерес со стороны такого чемпиона, как Льюис Хэмилтон, — это, конечно, приятно, но в нынешних условиях об этом невозможно ничего сказать», — приводит слова Луи Камильери La Gazzetta dello Sport.



Напомним, ранее Макс Ферстаппен обвинил «Феррари» в жульничестве, а в итальянской команде пригрозили голландскому гонщику судебным иском.