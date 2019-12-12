Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

В «Феррари» заявили, что Ферстаппен никогда не будет выступать за них

В «Феррари» заявили, что Ферстаппен никогда не будет выступать за них
Авто / Формула-1 0

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил, что пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену закрыта дорога в итальянский коллектив.

«Тот, кто обвиняет «Феррари» во лжи, не может рассчитывать на выступления за честь нашей команды. Мы не стали ничего отвечать, чтобы не давать надежды. У нас долгосрочное соглашение с одним пилотом, со вторым контракт истекает в 2020 году. Интерес со стороны такого чемпиона, как Льюис Хэмилтон, — это, конечно, приятно, но в нынешних условиях об этом невозможно ничего сказать», — приводит слова Луи Камильери La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее Макс Ферстаппен обвинил «Феррари» в жульничестве, а в итальянской команде пригрозили голландскому гонщику судебным иском.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019