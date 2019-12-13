Гасли признал, что у родителей из-за него были финансовые проблемы

Гонщик «Торо Россо» Пьер Гасли рассказал о жертвах, на которые пришлось пойти его родителям, чтобы он мог начать карьеру в автогонках.
«Без родителей ничего этого не было бы. Когда я занимался картингом, о технологиях позаботился отец. Помог мне и один из братьев. Когда мне было 13-14 лет, родители из-за меня оказались в сложной финансовой ситуации, так как помогали мне реализовать мечту.
Им пришлось идти на жертвы. Мои четверо братьев также испытывали дополнительное давление. Несмотря на мой юный возраст, я понимал всё это.
Тогда я был далёк от Формулы-1. Мне всегда приходилось бороться, чтобы получить желаемое. Это закалило мой характер. Сейчас я рад, что могу пригласить их в паддок Ф-1. Так я могу их отблагодарить», — приводит слова Гасли GPBlog.
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