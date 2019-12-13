Руководство Ф-1 хочет видеть Алонсо в «Мерседесе», а Хэмилтона — в «Феррари»

Liberty Media заинтересована в возвращении испанского гонщика, двукратного чемпиона Формулы-1 и двукратного чемпиона WEC Фернандо Алонсо в «Королевские гонки», сообщает Auto Bild. По информации источника, руководство Формулы-1 уже начало переговоры с командой «Мерседес» о контракте с испанцем в качестве замены Льюису Хэмилтону, который может продолжить карьеру в «Феррари».
Ранее в прессе сообщалось, что руководство Формулы-1 обращалось в «Ред Булл» по поводу контракта с Алонсо, однако в австрийской команде отказали Liberty Media, сославшись на сложные отношения Алонсо с мотористами из «Хонды».
«Для американцев это было бы настоящим печатным денежным станком. Эта эпоха была бы сравнима с эрой противостояния боксёров Мухаммеда Али и Джо Фрейзера», — написал журналист Ральф Бах.
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